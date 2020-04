So fiebert Noah Veraguth dem «TVOS»-Finale entgegen

Eigentlich hätten schon am 24. März hunderte Scheinwerfer auf die acht Finalisten von «The Voice of Switzerland» scheinen sollen. Tausende Hände hätten für sie klatschen und Millionen Augenpaare ihnen zuschauen sollen. Doch um die Gesundheit aller zu schützen, verlegte 3+ das Finale in die Wohnzimmer der Finalisten.