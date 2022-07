So heiss tanzt Luca Hänni mit Sarah Engels

Luca Hänni: Man kann sich an Fernbeziehung «gewöhnen»

«Ma Bonita» handelt von der Sehnsucht nach dem Partner oder der Partnerin. Für Luca Hänni nichts Neues, schliesslich ist der Schweizer an eine Fernbeziehung gewohnt, denn seine Verlobte Christina Luft kommt aus Deutschland. «Wir haben ja das grosse Glück, auch zusammen an Projekten zu arbeiten und sind dadurch jeweils nicht allzu lange voneinander getrennt», erzählt der 27-Jährige. «Aber es ist sicher so, dass man sich mit der Zeit daran gewöhnen kann.»