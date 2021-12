Fühlt sich das Moderieren der «Tagesschau» am Weihnachtsabend anders an als sonst?

Ich muss vorausschicken, dass wir an ganz vielen Feiertagen arbeiten und auch an Pfingsten, Ostern oder dem 1. Mai im Studio stehen. Der Umstand, dass wir arbeiten, wenn alle anderen freihaben, gehört in diesem Job dazu und ist für uns ganz normal. Mir wird der spezielle Tag aber jeweils dann bewusst, wenn ich mit dem Tram ins Fernsehstudio fahre, wissend, dass in diesem Moment alle zu Hause Lieder singen, um den Baum sitzen und vor ihren feinen Weihnachts-Menüs sitzen. Das fühlt sich dann schon ein wenig speziell an. Ich bin damit aber nicht alleine, ganz vielen Menschen an der Supermarkt-Kasse, im Spital oder der Pflege geht es nicht anders als mir.