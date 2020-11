«So kann ich den Kopf lüften»

«Zur Entspannung habe ich wieder mal die Nähmaschine meiner Grossmutter hervorgeholt. Sie ist über 50 Jahre alt, aber unzerstörbar. In den vergangenen Jahren war ich als Präsidentin der Grünen rund um die Uhr unterwegs. Da blieb vieles auf der Strecke. Ging eines meiner Kleidungsstücke kaputt, warf ich es einfach auf einen Haufen. Nun da Kinos und Theater in Bern geschlossen sind und meine Freizeit sozusagen stillgelegt, kann ich mich endlich ans Reparieren machen. Ich werfe ungern etwas weg. Denn die Herstellung von Textilien belastet das Klima und die Umwelt. Beruflich erlebe ich eine hoch intensive Zeit. Ich bin in der Wirtschaftskommission und setze mich für die Unterstützung von KMU und Selbstständigen ein. Das bedeutet Zusatzsitzungen und Sondersessionen. Möchte ich meinen Kopf durchlüften, packe ich meine Nähmaschine am Küchentisch aus und fange an zu flicken. Meine Lieblingsjeans kann ich wieder tragen. Ich freue mich, bald wieder mit vielen Freunden gemeinsam an unserem Tisch zu essen. Das fehlt mir sehr.»