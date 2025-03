Am Donnerstagmittag blicken viele ESC-Fans gespannt auf ihren Bildschirm. Um 12 Uhr gehen die nächsten Tickets für den Eurovision Song Contest 2025 in der Basler St. Jakobshalle in den Vorverkauf. «Wir rechnen mit total 50'000 bis 60'000 Besucherinnen und Besuchern für die neun Shows», erklärte Edi Estermann, Head of Communication ESC 2025, vor dem Start der ersten Verkaufswelle Ende Januar gegenüber Blick. Insgesamt 42'000 Tickets sind während der ersten Runde für die neun Shows verkauft worden. Neun Shows? Kenner des ESC wissen, dass nicht nur für die zwei Halbfinale und das Finale Tickets in den Verkauf gehen, sondern auch für zwei Generalproben. Und auch sonst ist der Vorverkauf für den grössten Musikwettbewerb der Welt nicht ganz simpel. Blick beantwortet die wichtigsten Fragen.