Brand ist die erfolgreichste Krimiautorin der Schweiz. Ob sie über wahre Verbrechen schreibt wie aktuell über den Zwillingsmord in Horgen oder die investigative Journalistin Milla in ihren Romanen Mordfälle in Bern lösen lässt – ihre Bücher führen regelmässig die Bestsellerlisten an. Kaum zu glauben, dass sie die düsteren Werke, die oftmals im Winter spielen, bei über 30 Grad schreibt. «Da ist sicher etwas Schadenfreude dabei: Weil ich die Kälte nicht mag, lasse ich lieber meine Figuren sich den Hintern abfrieren.»