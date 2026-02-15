So lebt das ehemalige Berner Topmodel in Zürich

Und doch: Wenn es darauf ankommt, ist Tamy Glauser immer noch: das Model. Die 1,81 Meter grosse Bernerin greift selbst in der kleinen separaten Waschküche im Innenhof nach dem Wäschekorb – so elegant, als würde sie über den Laufsteg schweben. «Wenn alles frisch ist – dieses Gefühl liebe ich.» Nach den Dreharbeiten der Survival-Show in der Dominikanischen Republik weiss Glauser diesen Komfort besonders zu schätzen. «Ich war noch nie in meinem Leben so dreckig wie dort», sagt sie und lacht. «Ich bin unglaublich froh, dass ich das gemacht habe – und dass ich das nie mehr machen muss.»