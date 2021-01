«Hier ist er nun, Tag 1 des zweiten Lockdowns. Der letzte ist zehn Monate her und dazwischen spielte die Welt verrückt, dass so manches in die Geschichtsbücher eingehen wird. Szenen, die ich vor ein paar Monaten noch als völlig unrealistisch eingestuft hätte, hätte ich sie in einem Film gesehen. Ist die Welt am Durchdrehen? Ja. Müssen wir Angst davor haben? Nein.», schreibt Maeder in ihrem aktuellen Instagram-Post.