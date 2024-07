Basel budgetiert 30 bis 35 Millionen

Basel hat sich unter dem Motto «Crossing Borders» («Grenzen überwinden») beworben. Durchführen will man den ESC dort in der St. Jakobshalle – der St. Jakob-Park soll optional ein Public Viewing beherbergen. Das Pressezentrum soll in der Eishalle St. Jakob-Arena Platz finden, das Eurovillage und der Euroclub in der Messe Basel. Weiter sind eine Eurovision Street in der Steinenvorstadt und ein Eurovision Boulevard zwischen Bahnhof SBB und Badischer Bahnhof angedacht.