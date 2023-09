Am grossen Eröffnungsabend versammelte sich auf ein Neues die Schweizer Prominenz im Zürcher Kongresshaus, um das 19. Zurich Film Festival zu eröffnen. Wir haben nachfragt, wovon denn unsere Stars so träumen, was ihr grösster Albtraum ist – und was sie gegen Schlaflosidkerit tun. Wie die Traumwelt der Promis aussieht, das erfahrt ihr im Video.