So schön feiern die Stars ihre Liebe am Valentinstag

Schon bald vier Jahre ist es her, seit sich Linda Fäh, 33, und Marco Dätwyler am Comersee das Jawort gegeben haben. Und die Liebe scheint noch immer gleich gross wie damals. Zum Valentinstag schwärmt die Sängerin auf Instagram: «...jeden Tag fällt dir was ein, was mich zum Lachen bringt... hast noch immer diesen Blick drauf, der nur dir gelingt...»