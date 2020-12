So schwierig waren die Aufnahmen zur «Silvestershow»

Es sei die intensivste Sendung gewesen, an der sie je teilgenommen habe, so die 43-Jährige gegenüber «Blick». Dabei verfügt die Schweizer Schlagersängerin eigentlich über viel Erfahrung: Bereits zum fünften Mal führt sie an der Seite von Jörg Pilawa, 55, durch die länderübergreifende Sendung auf SRF, ARD und ORF. Der Grund, wieso dieses Jahr alles anders war: die Corona-Pandemie.