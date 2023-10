Es waren verstörende und traurige Enthüllungen, die das Schweizer Topmodel Anja Leuenberger (34) vor drei Jahren publik machte. In ihrem Buch «The Depths of My Soul» schildert sie, wie sie mit gerade einmal 15 Jahren in einem Zürcher Club und ein zweites Mal bei einem Nachtessen in Los Angeles vergewaltigt wurde – auch zu diesem Zeitpunkt war sie noch keine 20 Jahre alt. Obwohl beide Männer für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen und verurteilt wurden, liess sie das Geschehene nicht los «Die Verurteilung war eine Genugtuung, aber nicht das Ausschlaggebende. Mein Trauma habe ich trotzdem. Mir wurde etwas genommen, was aber auch der Anstoss war, an mir zu arbeiten», sagte sie vor drei Jahren im Interview mit dem «Blick».