Sport war immer ein grosses Thema, Ajla begann mit Eiskunstlauf, der jüngere Bruder schloss sich an, wechselte dann aber zum Eishockey; heute spielt er bei den Ticino Rockets in der Swiss League, hat aber auch einen Vertrag mit Ambrì-Piotta und hofft dort auf einen Einsatz in der NLA. Ajla turnt, spielt Klavier, bis sie irgendwann beschliesst, der Leichtathletik den Vorrang zu geben. Im Herbst 2015 schliesst sie sich der Trainingsgruppe von Laurent Meuwly in Lausanne an, zu der auch Hürden-Europameisterin Lea Sprunger gehört, beginnt dort auch zu studieren. «Ich sprach zu Beginn nicht so gut Französisch, war abends immer total müde.»