Immer mehr hat Federer Projekte, in denen er nicht einfach sein Gesicht für die Werbung hinhält – die Zeit nach der Tenniskarriere will vorbereitet sein, der Baselbieter macht erste Schritte als Unternehmer. Bei der Schweizer Schuhmarke On ist er auch Investor. Bei der Sportvermarktungsagentur «Team 8 Global Sports & Entertainment» ist er Mitbegründer und Teilhaber. Die Roger Federer Foundation unterstützt vor allem Bildungsprojekt in seiner zweiten Heimat Afrika und der Schweiz. Und dann kostet ja auch sein Leben ein bisschen was: Das Haus, das er gerade in Rapperswil baut, soll rund 70 Millionen Franken kosten.