So viel kassiert Beat Feuz für seinen Olympia-Erfolg

Ein Sieg an den Olympischen Spielen ist für einen Sportler ein Erfolg für die Ewigkeit. Beat Feuz (34) machte sich mit seiner Goldmedaille in Peking als Abfahrer unsterblich und sicherte sich einen Eintrag in den sportlichen Geschichtsbüchern dieser Welt. Als Erinnerung bringt der Emmentaler eine güldene Auszeichnung mit nach Hause, die aber eher einen emotionalen, denn einen finanziellen Wert hat. Die Goldmedaillen, die in Peking den Erstplatzierten umgehängt werden, bestehen nämlich vor allem aus Silber. Von den 556 Gramm Gesamtgewicht, sind nur 6 Gramm der Medaille aus reinem Gold. Würde Beat Feuz die Medaille verkaufen, bekäme er beim aktuellen Kurs von Edelmetall ungefähr 700 Franken.