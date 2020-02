«Überall, wo ich hingehe, höre ich wie die Leute nur noch über das Coronavirus reden. Auf meinem Handy kommen ständig Push-Nachrichten über das Virus. Wenn ich aber auf der Eisbahn am Trainieren oder am Unterrichten bin, bin ich nur auf das Eislaufen fixiert und kann dieses Thema etwas ausblenden. Dennoch habe ich ein bisschen Angst. Wenn ich merke, dass jemand erkältet ist, versuche ich Abstand zu halten. Ich bin sensibilisiert und versuche, Umarmungen und Hände schütteln zu vermeiden. Auch sehe ich in jedem einen möglichen Virusträger und bin noch öfter am Hände waschen, als sonst. In meiner Handtasche habe ich ein Desinfektionsmittel. Ich habe heute festgestellt, dass ich überall versuche, nichts Unnötiges anzufassen. Es ist alles in allem ein bisschen anstrengend. Vorräte habe ich aber nicht eingekauft, das wäre mir jetzt zu übertrieben.»