Vor sechs Jahren hat Christoph Inauen, 40, mit seinem Freund Eric Garnier Choba Choba gegründet: die erste Schokoladenfirma in der Schweiz, die den Kakao selber anbaut – zusammen mit 40 Kakaobauern im peruanischen Amazonas-Gebiet. Letztere sind am Aktienkapital der Firma und somit an den wichtigsten Entscheiden und am Gewinn des Unternehmens beteiligt. Ganz nach dem Motto: «Choba Choba» – «Hilfst du mir, so helfe ich dir».