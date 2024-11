Coverboy

Sein erstes Cover bekommt Sabor am 9. Dezember 1938 in der Zeitschrift «Zürcher Illustrierte». Dann geht es Schlag auf Schlag: Sabor reist nach London, hat 1938 einen Auftritt in der Royal Albert Hall. Der Andrang ist so gross, dass der Verkehr zusammenbricht. «Das Publikum konnte damals kaum glauben, dass sich im Innern von Sabor kein Mensch versteckte», erzählt Remo Huber. «Alle wollten mit eigenen Augen die revolutionäre Maschinenfigur sehen.» Im gleichen Jahr ist Sabor der Star an der Landi in Zürich. Nach dem Zweiten Weltkrieg tritt er in weiteren europäischen Ländern auf. Eine schwedische Zeitschrift titelt über Sabors Bild «Das vierte Geschlecht». Die Dänen nennen ihn «den mechanischen Assistenten».