Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, 59, macht den Anfang und gibt ungewohnt viel privaten Einblick. «Eigentlich würde ich an Ostern meine Mutter im Altersheim besuchen. Das ist dieses Ostern nicht möglich», sagt sie und erklärt, wie sie ihre Mutter stattdessen überrascht: «Dafür habe ich mir vorgenommen, dass ich meine Mutter am Ostersonntag nachmittags anrufe. Sie kann den Hörer neben sich legen und sie kann sich wünschen, was ich ihr auf dem Klavier vorspiele.»