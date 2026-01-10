Spitaldirektor Eric Bonvin: «Ich bin erschüttert»

Mussten Sie Personal mobilisieren?

Viele Spitalangestellte, die frei hatten, kamen von selber noch in der Nacht zur Arbeit. Ein paar von ihnen wussten nicht, wo ihre Tochter oder ihr Sohn ist – einige hatten in Crans-Montana gefeiert. Diese Solidarität hat mich sehr berührt. Wir leben in einer Zeit des Sinnverlusts. In so intensiven Momenten findet das Pflegepersonal noch stärker zu seiner Berufung, kommen Menschen zusammen.