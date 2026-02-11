SRF-Comedy-Video taucht in Epstein-Files auf

Es sei ein seltsames Gefühl zu wissen, dass er es nur zwei Tage nach Veröffentlichung gesehen und dann auch noch «very funny» gefunden habe. Aber das sei eines der Kennzeichen eines viralen Videos: Alle können etwas damit anfangen. «Die, die für etwas sind, die, die dagegen sind, jene die meine politischen Ansichten vertreten und auch jene aus dem anderen politischen Spektrum. Das ist der Preis an viralen Videos – auch grusige Leute finden es gut».