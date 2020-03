SRF lädt wegen Coronavirus «Darf ich bitten?»-Zuschauer aus

Und wie handhaben das TV-Shows in unseren Nachbarländern? In Österreich etwa wurden wegen der Krise Freiluft-Events mit mehr als 500 Besuchern und Indoor-Veranstaltungen mit über 100 Gästen bis Ende März verboten, was sich auch auf das Unterhaltungsangebot des ORF auswirkt. So setzt der Sender die beliebte Publikumssendung «Dancing Stars» bis auf Weiteres aus. Ein TV-Event dieser Grössenordnung sei in der aktuellen Aufmachung nur mit mehr als 100 Personen durchführbar, betonte der ORF am Dienstag.