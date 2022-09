Dieses Gesicht liebt Geschichten

Doch Michel Birris Laufbahn nimmt nach der Sekundarschule einen anderen Weg. Statt dem Lehrersemi absolviert er eine KV-Lehre in der Medienbranche. «Ich musste lange eine Lehrstelle suchen, schickte Bewerbungen oft ohne mein Zeugnis.» Denn in Mathe hatte er die Note 3,5. «Bei der Abschlussprüfung bekam ich gar eine 1,25 – aber nur, weil ich in der Geometrieprüfung eine einzige Linie richtig gezogen habe.» Michel Birri und die Zahlen, eine Geschichte, die bis heute auf ihr Happy End wartet. Zum Glück ist seine Mutter Buchhalterin und erledigt für ihn die Steuererklärung. Nach über zehn Jahren ist es nun bald auch bei der «Hitparade» mit dem Rückwärts-Countdown von 50 bis Platz 1 vorbei. «Spätestens per Ende Jahr gebe ich die ‹Hitparade› ab. Ich habe genügend Sonntagsdienste geleistet», sagt Birri mit einem Augenzwinkern, er, der früh von seiner Mama an Konzerte von The Kelly Family, DJ Bobo und East 17 mitgenommen wurde und noch heute vorwiegend mit ihr geht. Zuletzt sah er Queen, Bryan Adams und Ed Sheeran live, als Nächstes freut er sich im Oktober auf die Backstreet Boys.