SRF-Moderatorin über Liebe, Kritik und die Begegnung mit dem eigenen Tod

Was ist einfacher, eine Fernbeziehung oder mit dem Partner den Job zu teilen, liebe Mira Weingart (29)? Wenn es nach der SRF-Moderatorin geht, kann sie sich kaum etwas Tolleres vorstellen, als den Arbeitsplatz mit ihrem Liebsten zu teilen. «Der Nachteil ist dann natürlich im Trennungsfall, dann ist es ganz kurz scheisse», sagt sie im aktuellen SI.Talk und spricht damit aus Erfahrung. Vor zwei Jahren trennten sie und SRF-Kollege Pablo Vögtlin (40) sich. Danach wollte sie ihm möglichst aus dem Weg gehen. Inzwischen kommen die beiden aber wieder gut miteinander aus. Ihr jetziger Partner wanderte für den Job dafür aus. Nun ist Mira Weingart in einer Situation, die genau 180 Grad in die andere Richtung geht. Seit einem Jahr führt sie nun eine Fernbeziehung. Ihr Fazit lautet: «Eine Fernbeziehung macht keinen Spass!»