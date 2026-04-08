SRF-Moderatorin über Liebe, Kritik und die Begegnung mit dem eigenen Tod

Was ist einfacher, eine Fernbeziehung oder mit dem Partner den Job zu teilen, liebe Mira Weingart (29)? Wenn es nach der SRF-Moderatorin geht, kann sie sich kaum etwas Tolleres vorstellen, als den Arbeitsplatz mit ihrem Liebsten zu teilen. «Der Nachteil ist dann natürlich im Trennungsfall, dann ist es ganz kurz scheisse», sagt sie im aktuellen SI.Talk und spricht damit aus Erfahrung. Vor zwei Jahren trennten sie und SRF-Kollege Pablo Vögtlin (40) sich. Danach wollte sie ihm möglichst aus dem Weg gehen. Inzwischen kommen die beiden aber wieder gut miteinander aus. Ihr jetziger Partner wanderte für den Job dafür aus. Nun ist Mira Weingart in einer Situation, die genau 180 Grad in die andere Richtung geht. Seit einem Jahr führt sie nun eine Fernbeziehung. Ihr Fazit lautet: «Eine Fernbeziehung macht keinen Spass!»
Sterbeseminar in Südkorea
Für ihren Job ist Weingart aber selbst auch viel unterwegs und reist von einem exotischen Flecken der Erde zum anderen. Ihre Arbeit an der SRF-Serie «Zwei Reisen» an der Seite von Jonny Fischer (46) führte sie kürzlich nach Südkorea, wo sie an einem sogenannten Sterbeseminar teilnahm. Nichts für schwache Nerven, denn neben dem Schreiben von Abschiedsbriefen und dem Beschriften des eigenen Grabsteins muss sich Weingart auch in einen Sarg legen. Eine Erfahrung, die für die 29-Jährige tiefemotional war und ihr die Augen für ein bewussteres Leben geöffnet hat.
Die Sendungen ihrer neuen Show dann aber im Fernsehen zu sehen, machte Mira Weingart ein wenig zu schaffen. Nicht, weil sie der Meinung war, schlechte Arbeit geleistet zu haben, sondern weil sie sich zu viele Gedanken um ihr Aussehen machte. Ihre Therapeutin half ihr letztlich, darüber hinweg zu sehen uns sich auf die wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren.
Was Mira Weingart aus der Sendung «Zwei reisen» mitgenommen hat, wie sie mit Kritik umgeht, ob sie einmal Kinder haben möchte und was sie im Job antreibt – das und mehr erzhählt sie im aktuellen SI.Talk. Im Video gibt es bereits einen kleinen Vorgeschmack. Wer den SI.Talk in voller Länge sehen möchte, findet die aktuellste und alle vergangenen Folgen hier auf Youtube.