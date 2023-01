Kleider machen TV-Stars

Zweimal im Jahr herrscht im 150 Quadratmeter grossen Showroom des Schweizer Fernsehens Hochbetrieb. Im Frühling und im Herbst stehen hier in Zürich die Haupteinkleidungen an. Während mehrerer Wochen geben die Styling-Chefinnen Martina Loepfe (46) und Caterina Soldani (49) den TV-Stars einen Kleiderbügel nach dem anderen in die Hand. Neue Stücke werden anprobiert, alte neu kombiniert, abgeändert oder weitergegeben. «Was die Menschen am Bildschirm tragen, ist eine direkte Interpretation der Modetrends», sagt Soldani. Die Kleider kaufen die Expertinnen bereits ein Jahr im Voraus ein – dann, wenn die Labels ihre neuen Kollektionen präsentieren. «Wir wissen, was wem stehen würde und was optisch in welchem Studio funktioniert», sagt Loepfe.