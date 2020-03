An welchem Punkt in Ihrem Leben stehen Sie?

(Überlegt lange.) Eigentlich stehe ich am Anfang. Mein letztes Jahr war das schwierigste überhaupt in meiner Karriere. Die Trennung von meinem langjährigen Geschäftspartner Will Guidara war finanziell hart. Es ist nicht einfach, Investoren im Restaurant-Business zu finden. Die meisten wollen sich durch das Geschäft profilieren, das wird früher oder später schwierig. Und wer nur sein Investment im Auge hat, verlangt mehr Profit und hat kein Verständnis für die Qualität.