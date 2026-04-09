Steht Beatrice Egli auf Frauen?

«Solche Abende sind die besten»

Im Clip zu «Alibi» ist Egli mit einem Mann im Club zu Gast, fühlt sich aber zu einer Frau hingezogen und wendet sich ihr zu. «Ich glaube, solche Momente, in denen einen der Blitz trifft und ein Feuer entfacht wird, haben wir alle schon mal erlebt.» Hinzu kämen «diese Augenblicke, die neu sind, die vielleicht erst mal unerwartet sind, die einen erst mal alles hinterfragen lassen. Alibi ist ein Statement dafür, sein Herz seinen Kompass sein zu lassen».