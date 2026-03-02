Stephan Finster tauscht Birmenstorf im Aargau gegen Honduras

Stephan Finster (34)

Beruf: CFO bei Agroindustrias Del Corral und Mitgründer des Restaurants El de Arriba.

Leben in Zahlen: Hat mit Ehefrau und zwei Kindern ein kleines Haus gemietet. Der Lohn aus beiden Jobs ermögliche ein gutes Leben. Ein Kilo Brot kostet knapp 2 Franken, der Coiffeurbesuch rund 10 Franken.

Nach der KV-Lehre bei der UBS arbeitete er bis 2013 am Lateinamerika-Desk der Bank. Sein HSG-Studium schloss er mit einem Bachelor in BWL ab und ging zum Medienbeobachter Argus Data Insights. In der Schweiz lernte er seine Frau Ana Rosibel kennen und entschied sich vor fünf Jahren, mit ihr in ihre Heimat Honduras auszuwandern. Sie leben in der Stadt Siguatepeque, was «der Berg der Frauen» bedeutet.