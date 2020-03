Trotz Corona-Krise scheint die Komikerin den Humor nicht ganz verloren zu haben. So mobilisiert sie im Kampf gegen weitere Einbussen der Event-Branche geistreich an ihr Publikum. «Hey, an alle Mutigen da draussen. Ich bin kerngesund, mein Team ist kerngesund, wir spielen in Bern immer noch Theater und es hat wieder Tickets.» Wer genug von der Panikmache habe, soll weiter in den Ausgang gehen und am kulturellen Leben teilnehmen, so ihr Appell. Als Komikerin hat sie ein Ass im Ärmel, wie sie weiss: «Es ist erwiesen, dass eine Minute lachen das Immunsystem für vier Stunden stärkt. Wenn ihr präventiv sein wollt, dann kommt und besucht Comedy-Vorstellungen», wirbt Berger für ihre Show.