Im Covern von anderen Liedern haben Melanie Oesch, Noah Veraguth, Caroline Chevin und Co. bereits Übung. Doch Klassiker wie «Non, je ne regrette rien» oder Hits wie «Wannabe» bringen selbst die Stars der diesjährigen «Sing meinen Song»-Staffel ins Schwitzen. Wie es tönt, wenn Melanie Oesch «My Heart Will go On» jodelt oder Stress einen Kult-Song von Mani Matter singt, erfahrt ihr in unserem Video.

Sina Albisetti