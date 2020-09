Stress und Mélanie üben Erste Hilfe

Was tun im medizinischen Notfall? Dieser und weiteren Fragen in diesem Zusammenhang ist die Studie nach­ge­gangen, die das SRK und der Kranken­versicherer Helsana in Auftrag gegeben haben. 3000 Personen in der Schweiz wurden im Juli befragt. Der Befund lässt aufhorchen! Die Bevöl­kerung fühlt sich in Notfallsituationen und bei Erste-­Hilfe-Massnahmen un­sicher. Nur jede zweite Person traut sich zu, im Notfall zu helfen. Der Grund: fehlendes oder veraltetes Wissen. Die meisten sind der Ansicht, dass mit dem Benützen von Smartphones eine passivere Haltung in Notfällen überhandnimmt. Konkret: Man ruft vermehrt den Rettungsdienst, statt Erste Hilfe zu leisten. Viele Befrag­ten befürworten eine obligatorische Ausbildung. «Nothilfekurse sollten an der Schule obligatorisch werden», sagt auch Stress.