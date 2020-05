Liebesgerüchte kursieren zuhauf, vor allem, weil sowohl Luca als auch Christina diese immer wieder selbst mit gegenseitig schmeichelnden Interview-Aussagen befeuern. Auch bei ihren Performances in der Live-Show bringen sie heisse Vibes aufs Parkett. Mit jeder Tanzwoche kommen sie sich näher. In der siebten Folge mündete ihre Rumba gar in einem Stirnkuss. Kürzlich wies der Sänger die Liebesgerüchte allerdings zurück. Gegenüber «Blick» sagte Luca: «Ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung.»