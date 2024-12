Stylist Clifford Lilley plötzlich verstorben

«Lebte mit Authentizität und Anmut»

Ausserdem steht im Facebook-Post: «Er hatte ein einzigartiges Talent dafür, jedem das Gefühl zu geben, etwas Besonderes zu sein, sei es durch ein aufrichtiges Kompliment oder einen gemeinsamen Moment tiefen Verständnisses.» Seine Lebensfreude habe sich in seiner Liebe zur Schönheit, sei es in der Mode, in der Kunst oder in den einfachen Freuden des täglichen Lebens gezeigt: «Clifford lebte mit Authentizität und Anmut und inspirierte die Menschen in seiner Umgebung, es ihm gleichzutun.»