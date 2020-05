Sven Epiney begleitet das «multikulturelle Feuerwerk»

Du kommentierst die Eurovision-Sendung für das Schweizer Publikum. Was ist dein persönliches Highlight an dieser Aufgabe?

Da es für uns keine Probe gibt, bin ich wie die Zuschauerinnen und Zuschauer gespannt, was uns bei «Eurovision: Europe Shine A Light» genau erwarten wird. Mein Highlight ist, dass der ESC trotz der schwierigen Zeit in der wir uns gerade befinden, dennoch in einer, wenn auch in anderer Form, stattfinden kann. Wir dürfen uns auf ein multikulturelles Feuerwerk aus Musik und Emotionen freuen.