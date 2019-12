Sven Epiney und Michael Graber öffnen ihr Ferienalbum

In ihrem rollenden Zuhause fehlt es dem seit März verlobten Paar an nichts. Küche, WC mit Dusche, ein gemütliches Bett, alles ist da. Zum Schlafen sei es sogar gemütlicher, als die beiden gedacht hätten. Epiney und Graber lieben es zu campieren, weshalb sie sich kürzlich in der Schweiz einen eigenen VW-Bulli angeschafft haben.