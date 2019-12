Salzgeber: Ich bin absolut frei von Ritualen. Vor grossen Sendungen ist der Ablauf ja eh schon recht strukturiert und getaktet. Da brauche ich nicht noch ein Ritual. Vor den «Sports Awards» allerdings mische ich mich in den letzten beiden Stunden vor der Sendung immer unter die eintreffenden Sportlerinnen und Sportler. Diese Atmosphäre vor der Sendung ist einzigartig und durch nichts zu ersetzen. Ansonsten freue ich mich auf die Sendung. Ich will nicht nervös sein, sondern freudig erregt. Ich versuche, die Stimmung vor der Sendung in positive Energie umzuwandeln. In einem gewissen Sinne ist dies schon ein kleines Ritual.