Wird sich die Swisscom in den nächsten Jahren radikal verändern?

Diese Frage stellen wir uns ständig. Aber Swisscom ist und bleibt in erster Linie ein Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Und in beiden Bereichen gibts sehr viel zu entwickeln. Bezüglich IT in der Cloud, der Cybersicherheit, der Digitalisierung des Gesundheitswesens, der Banken und Versicherungen. Hier schlüpfen wir in neue Rollen und müssen innovativ sein. Bezüglich Telekommunikation legen wir den Schwerpunkt auf den Ausbau unserer Netze, um unseren Kunden die beste Infrastruktur zu bieten.