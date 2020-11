Eine Autofahrt kann für Kinder so langweilig sein – und ihnen ein Tablet in die Hände drücken für die Eltern so praktisch. Aber nun schafft Carmen Lopes Sway, 38, kreative Abhilfe. Als Tante Carmen nimmt die Sängerin mit ihrem Bus Jimmy Brumm Drei- bis Zehnjährige mit auf eine Reise. «Wenn wir Interessantes ent­decken wie auf der Strasse liegende Hunde, halten wir an», sagt sie. «Dann wird gesungen und getanzt. Es gibt so viel spannendes zu sehen.»