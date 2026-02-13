Thomas Amstutz, ein Chef mit Pferdestärke

Er tritt in den Stall und begrüsst alle acht Pferde mit Namen. Ob er wirklich alle auswendig kennt? «Nein, sicher nicht», sagt Thomas Amstutz, 58, und lacht. «Die Boxen sind angeschrieben.» Seit Beginn der Geschichte der Brauerei gehören die Tiere zu Feldschlösschen in Rheinfelden AG. Die belgischen Kaltblüter sind mit dem Sechsspänner bei Grossanlässen zu sehen oder liefern mit dem Zweispänner Bier an die Restaurants in Rheinfelden. Der CEO macht mit Pferd Nico einen Spaziergang übers Areal. Ganz wohl mit dem 900-Kilo-Tier ist dem 1,95 Meter grossen Berner dabei aber nicht. «Ich hoffe einfach, er steht mir nicht auf den Fuss.» Fuhrmann Oliver Müller winkt ab: «Keine Sorge, das machen sie mittwochs nie.»