«Alain, glaubst du wirklich, dass wir auf diesem überdimensionierten Sofa sitzen sollten, weil der Fotograf der Schweizer Illustrierten das so wünscht?» Ruth Dreifuss sagt es mit dem Schalk in den Augen und dem verschmitzten Schmunzeln, das sie schon als Bundesrätin ausgezeichnet hat. «Du entscheidest», antwortet Kulturminister Alain Berset, «ob das Sujet für dich stimmt.» Und schiebt nach: «Die Chaiselongue ist von der Künstlerin Pipilotti Rist!» – «Ja», sagt Dreifuss, «es ist Pipilottis Hommage an Emilie Kempin-Spyri, die als erste Frau in der Schweiz das Studium zur Dr. iur. gemacht hat und dennoch als Anwältin vor Gericht nicht auftreten durfte.»