Die Vernunft sagte «Nein» zu Lizzy

Zu Lizzy kamen die Trauffers mehr oder weniger per Zufall: Auf Facebook sahen sie ein Inserat, ein Welpe suche noch ein Zuhause. Sie fuhren zwar hin, schauten sich gemeinsam mit June die kleine Lizzy an, fuhren danach aber wieder heim und entschieden aus Vernunftsgründen, das kleine Hündchen nicht zu nehmen. Aber wie das Leben so spielt – wenige Tage später zog der Berner-Sennenhund-Welpe bei ihnen ein.