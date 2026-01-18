Mit Ueli teilte ich eine tiefe und enge Freundschaft. Wir lernten uns vor 30 Jahren an einem Swisscup kennen. Was mir sofort an diesem gut aussehenden jungen Mann auffiel? Die mentale Stärke, die ich auch habe. Und die wir gebraucht haben in unserem Sport. Wenn wir etwas wollten, so haben wir es beide erreicht. Ueli und ich wollten die Besten der Welt sein – das haben wir auch geschafft. Ueli war ein Pionier, ein Snowboarder der ersten Stunde, der unseren Sport mit Herzblut lebte. Er hat den Lifestyle des Snowboardens mit Leichtigkeit in die Welt getragen, aber niemals mit Arroganz. Eigentlich war Ueli der Bernhard Russi der Snowboarder. Von uns gab es ja damals noch nicht so viele, aber Ueli hats salonfähig gemacht. Er war einfach ein Beisser.