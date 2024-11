Unerwartetes Liebesglück für Brigitte Voss

Reise ins Glück

28. August 2024: Brigitte Voss und Joe Bachmann treffen sich zum ersten Mal. An der Autobahnraststätte St. Katharina bei Luzern – in der Nähe von Joe Bachmanns Zuhause. «Wir wollten uns nicht in einem Restaurant verabreden, sondern an einem Ort, an dem wir nicht auffielen», erzählt Brigitte Voss. «Ich war so aufgeregt! Wir haben die ganze Zeit miteinander telefoniert, bis ich auf den Parkplatz eingebogen und ausgestiegen bin. Als ich ihn gesehen habe, sind mir die Tränen gekommen.» Auch Joe ist den Tränen nahe, als er Brigitte zum ersten Mal sieht. «Ich habe sie in den Arm genommen und gesagt: ‹Jetzt lass ich dich nie mehr los!›»