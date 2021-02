Und genau das mache für sie den Unterschied. «Wir haben in den letzten Jahren einiges aufgebaut. Mit meinem Mann zusammen habe ich ein Zuhause gefunden. Das hat mir geholfen, mich als Mensch zu beruhigen und zufriedener zu sein.» Das ändere zwar nichts daran, dass sie am Start nicht trotzdem Gas geben und gewinnen will. «Ein Sieg ist mir nicht weniger wert. Aber alles, was ich bis hierhin gemacht habe, ist mir mehr wert.»