Haben Sie Allergien?

Heuschnupfen. Ich erinnere mich an einen Mai-Bummel mit der Schulklasse über eine Wiese, wo mir die Augen so zuschwollen, dass ich nichts mehr sah. Die grösste Erniedrigung war, dass mich die Lehrerin an der Hand führte. So verlor ich meine ganze mir eingebildete Coolness auf einen Schlag.