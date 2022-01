Urs Gredig muss «10vor10» wegen Corona-Infektion abtreten

Betroffen von seinem Corona-bedingten Ausfall sind beide SRF-Formate. Für die geplante «Gredig direkt»-Sendung von heute Abend (SRF 1, 22.25 Uhr) «mussten wir deshalb umplanen», berichtet Gredig. «Zum Glück haben wir genau für solche Eventualitäten in der Regel eine Reserve-Sendung in der Hinterhand, welche nie am TV ausgestrahlt wurde.»