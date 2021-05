Heute schützen Valon Behrami und Lara Gut-Behrami ihre Beziehung. Zum einen fühlen sie sich wohl in Genua und in Udine, wo sie eine Wohnung beziehungsweise ein Haus haben. Valon Behrami sagt über Italien: «Es gibt zwar Leidenschaft für den Fussball, aber man wird trotzdem in Ruhe gelassen. Wenn Lara und ich in Lugano aus dem Haus gehen, sind wir unter ständiger Beobachtung. Hier winken sie, rufen Ciao, e basta.»