Vasilije Janjicic hat den Krebs besiegt

Im September machte der FC Zürich publik, dass sein Mittelfeldspieler an Krebs erkrankt sei. Bereits Anfang Juli habe er die Diagnose erhalten und einige gewisse Zeit gebraucht, um den Schock zu verdauen. Vasilije Janjicic zeigte sich aber zuversichtlich und konnte sich auch der Unterstützung seines Clubs sicher sein: «Wir werden Vasi in dieser schweren Zeit vollumfänglich unterstützen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass Vasi die Krankheit überwinden und bald wieder zur Mannschaft zurückkehren wird», so FCZ-Präsident Ancillo Canepa.