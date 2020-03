«The Voice»-Bernarda meldet sich mit ESC-Song zurück

Ganz ursprünglich wollte Bernarda eigentlich selbst für die Schweiz beim internationalen Musikwettbewerb antreten. «Leider kam ich mit meinem eingereichten Lied nicht durch beim Schweizer ESC-Auswahlverfahren.» Im Zuge vieler Diskussionen hat es sich schliesslich ergeben, dass sie nun nur als Songschreiberin fungiert und dies für ein anderes Land. Die maltesische Nachwuchssängerin Destiny Chukunyere, 17, wird den Song «All of my love» live am Eurovision Song Contest in Rotterdam singen. «Es ist mega schön für mich, dass ich mich auf diese Art musikalisch weiterentwickeln kann», sagt Bernarda und fügt begeistert an: «Die Arbeit am ESC-Song hat mir bewusst gemacht: ‹Wow, ich kann auch Musik für andere Künstler schreiben!›»